NVIDIA Aktie News: NVIDIA tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Das Papier von NVIDIA gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 13:12 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 249,20 EUR abwärts. Im Tief verlor die NVIDIA-Aktie bis auf 247,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 249,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 16.483 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Bei 307,55 EUR erreichte der Titel am 22.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NVIDIA-Aktie 23,41 Prozent zulegen. Am 20.05.2021 gab der Anteilsschein bis auf 110,21 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Verlust von 55,77 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 360,00 USD.

Am 16.02.2022 hat NVIDIA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.01.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,32 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NVIDIA ein EPS von 0,78 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NVIDIA in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 34,54 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5,00 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 7,64 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

NVIDIA dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 16.02.2022 präsentieren. NVIDIA dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 18.08.2022 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je NVIDIA-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 6,72 USD fest.

