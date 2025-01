NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA steigt am Nachmittag

NVIDIA im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,7 Prozent auf 136,59 USD zu.

Um 15:52 Uhr wies die NVIDIA-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 136,59 USD nach oben. Die NVIDIA-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 137,88 USD. Mit einem Wert von 135,90 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.114.756 NVIDIA-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 22.11.2024 auf bis zu 152,89 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 11,93 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.01.2024 bei 47,32 USD. Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 188,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass NVIDIA-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,079 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete NVIDIA 0,020 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 416,25 USD.

Am 20.11.2024 hat NVIDIA die Kennzahlen zum am 31.10.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. NVIDIA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,79 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,37 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NVIDIA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 93,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 35,08 Mrd. USD im Vergleich zu 18,12 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die NVIDIA-Bilanz für Q4 2025 wird am 26.02.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 12.02.2026.

In der NVIDIA-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,96 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

