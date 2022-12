NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Freitagmittag schwächer

Die Aktionäre schickten das Papier von NVIDIA nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 0,4 Prozent auf 161,84 EUR. Im Tief verlor die NVIDIA-Aktie bis auf 160,90 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 161,46 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5.838 NVIDIA-Aktien.

Bei einem Wert von 289,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.12.2021). Das 52-Wochen-Hoch könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Kursplus von 44,02 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 13.10.2022 auf bis zu 112,32 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 44,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der NVIDIA-Aktie wird bei 205,00 USD angegeben.

Am 16.11.2022 legte NVIDIA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.10.2022 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,58 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NVIDIA 1,17 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NVIDIA in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,50 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5.931,00 USD im Vergleich zu 7.103,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 16.02.2023 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,28 USD je NVIDIA-Aktie.

