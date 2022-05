NVIDIA Aktie News: NVIDIA tendiert am Vormittag fester

Das Papier von NVIDIA konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 185,08 EUR. In der Spitze gewann die NVIDIA-Aktie bis auf 185,46 EUR. Bei 185,46 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 415 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Bei 307,55 EUR markierte der Titel am 22.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,82 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 110,21 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 67,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der NVIDIA-Aktie wird bei 360,00 USD angegeben.

Die Zahlen des am 31.01.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte NVIDIA am 16.02.2022. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,32 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,78 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 52,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.643,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.003,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte NVIDIA am 25.05.2022 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je NVIDIA-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 6,67 USD fest.

