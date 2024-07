NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA fällt am Nachmittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von NVIDIA gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NVIDIA-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 122,28 USD abwärts.

Die NVIDIA-Aktie notierte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 122,28 USD. Die Abwärtsbewegung der NVIDIA-Aktie ging bis auf 121,59 USD. Bei 121,60 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.173.951 NVIDIA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.06.2024 bei 140,76 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 39,24 USD. Dieser Wert wurde am 01.11.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 67,91 Prozent würde die NVIDIA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 898,75 USD je NVIDIA-Aktie aus.

Am 22.05.2024 legte NVIDIA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.04.2024 endete, vor. NVIDIA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,08 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat NVIDIA im vergangenen Quartal 26,04 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 262,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NVIDIA 7,19 Mrd. USD umsetzen können.

NVIDIA dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 15.08.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,71 USD je NVIDIA-Aktie.

