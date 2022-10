NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Montagvormittag mit Verlusten

Das Papier von NVIDIA gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:22 Uhr ging es um 3,6 Prozent auf 123,60 EUR abwärts. Der Kurs der NVIDIA-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 123,60 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 124,36 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.683 NVIDIA-Aktien.

Am 22.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 307,55 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 59,81 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 123,88 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.09.2022). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 282,50 USD je NVIDIA-Aktie aus.

NVIDIA gewährte am 24.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NVIDIA ein EPS von 1,04 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.704,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NVIDIA einen Umsatz von 6.507,00 USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.11.2022 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,42 USD je NVIDIA-Aktie.

