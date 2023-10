NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von NVIDIA gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NVIDIA-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,3 Prozent auf 446,30 USD ab.

Die Aktie verlor um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,3 Prozent auf 446,30 USD. Die NVIDIA-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 445,70 USD ab. Mit einem Wert von 448,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 9.233.664 NVIDIA-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 502,30 USD erreichte der Titel am 25.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 12,55 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 108,13 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 75,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 537,14 USD für die NVIDIA-Aktie.

NVIDIA ließ sich am 23.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,70 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,51 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat NVIDIA 13.507,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 101,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.704,00 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 21.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 14.11.2024 wird NVIDIA schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

In der NVIDIA-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 10,62 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Chip-Mangel in China: NASDAQ-Größe Intel kann von massiver Nachfrage profitieren

Optimismus in New York: NASDAQ 100 notiert schlussendlich im Plus

Zuversicht in New York: S&P 500 schlussendlich stärker