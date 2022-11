NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA macht am Freitagvormittag Boden gut

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 138,80 EUR zu. In der Spitze legte die NVIDIA-Aktie bis auf 138,80 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 138,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 70 NVIDIA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 307,55 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 54,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NVIDIA-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.10.2022 (112,32 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 282,50 USD.

NVIDIA ließ sich am 24.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,51 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,04 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NVIDIA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.704,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 6.507,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 16.11.2022 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 16.11.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,36 USD je NVIDIA-Aktie.

Redaktion finanzen.net

