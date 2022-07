NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Dienstagvormittag fester

Die NVIDIA-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 05.07.2022 09:22:00 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 140,28 EUR. Im Tageshoch stieg die NVIDIA-Aktie bis auf 140,82 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 140,32 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten NVIDIA-Aktien beläuft sich auf 2.042 Stück.

Am 22.11.2021 markierte das Papier bei 307,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 54,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NVIDIA-Aktie. Am 04.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 136,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 2,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 360,00 USD an.

Am 25.05.2022 hat NVIDIA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,36 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,92 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 46,41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.288,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 5.661,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die NVIDIA-Bilanz für Q2 2023 wird am 18.08.2022 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,43 USD je Aktie belaufen.

