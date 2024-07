NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA tendiert am Nachmittag südwärts

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,1 Prozent auf 126,85 USD ab.

Die NVIDIA-Aktie musste um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 126,85 USD. Die NVIDIA-Aktie sank bis auf 125,68 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 127,34 USD. Zuletzt wechselten 10.850.273 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 140,76 USD. Dieser Kurs wurde am 21.06.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 10,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 39,24 USD fiel das Papier am 01.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NVIDIA-Aktie 223,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 898,75 USD je NVIDIA-Aktie an.

NVIDIA ließ sich am 22.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,60 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,08 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 262,12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 26,04 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 7,19 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte NVIDIA am 15.08.2024 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,70 USD je Aktie belaufen.

