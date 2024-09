NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Donnerstagnachmittag freundlich

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 108,17 USD.

Das Papier von NVIDIA legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,8 Prozent auf 108,17 USD. Zwischenzeitlich stieg die NVIDIA-Aktie sogar auf 108,95 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 105,00 USD. Zuletzt wechselten 11.946.579 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 140,76 USD. Dieser Kurs wurde am 21.06.2024 erreicht. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 23,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 01.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 39,24 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Verlust von 63,73 Prozent wieder erreichen.

Für NVIDIA-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,020 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,040 USD ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die NVIDIA-Aktie bei 402,50 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NVIDIA am 28.08.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,68 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,25 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 122,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 30,04 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,51 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 14.11.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je NVIDIA-Aktie in Höhe von 2,82 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

