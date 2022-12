NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA gewinnt am Mittag an Boden

Die NVIDIA-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 159,36 EUR. Kurzfristig markierte die NVIDIA-Aktie bei 159,82 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 159,24 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 7.657 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (289,10 EUR) erklomm das Papier am 08.12.2021. Mit einem Zuwachs von mindestens 44,88 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 13.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 112,32 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 41,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die NVIDIA-Aktie im Durchschnitt mit 205,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.10.2022 abgelaufenen Quartal legte NVIDIA am 16.11.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,17 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NVIDIA in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 16,50 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5.931,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 7.103,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.02.2023 veröffentlicht.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,28 USD je NVIDIA-Aktie belaufen.

