NVIDIA Aktie News: Anleger schicken NVIDIA am Mittwochvormittag ins Minus

Die NVIDIA-Aktie wies um 09:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 238,95 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der NVIDIA-Aktie ging bis auf 238,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 240,05 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.990 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Am 22.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 307,55 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 28,71 Prozent Luft nach oben. Am 20.05.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 110,21 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 53,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 360,00 USD für die NVIDIA-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NVIDIA am 16.02.2022. In Sachen EPS wurden 1,32 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NVIDIA 0,78 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat NVIDIA mit einem Umsatz von insgesamt 5,00 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,64 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 34,54 Prozent verringert.

Am 16.02.2022 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 18.08.2022 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je NVIDIA-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,90 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Evercore-Analyst: "NVIDIA ist heute möglicherweise das wichtigste Technologieunternehmen"

Diese Halbleiter-Aktien könnten sich laut Experten jetzt lohnen

NVIDIA kündigt neues KI-Lineup an: Tigress-Analyst stockt Kursziel für NVIDIA-Aktie auf

Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf NVIDIA Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf NVIDIA Corp.

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com