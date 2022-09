NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Mittag im Aufwind

Das Papier von NVIDIA legte um 12:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 138,70 EUR. Die NVIDIA-Aktie zog in der Spitze bis auf 139,32 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 137,98 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 14.349 NVIDIA-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (307,55 EUR) erklomm das Papier am 22.11.2021. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 54,90 Prozent. Bei 133,60 EUR fiel das Papier am 01.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 3,82 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 282,50 USD für die NVIDIA-Aktie aus.

Am 24.08.2022 legte NVIDIA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2022 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,51 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NVIDIA noch ein Gewinn pro Aktie von 1,04 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat NVIDIA im vergangenen Quartal 6.704,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NVIDIA 6.507,00 USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte NVIDIA am 17.11.2022 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,38 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

