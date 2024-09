NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA tendiert am Nachmittag schwächer

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Minus bei 105,30 USD.

Das Papier von NVIDIA gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 105,30 USD abwärts. Der Kurs der NVIDIA-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 104,70 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 108,00 USD. Bisher wurden heute 11.681.869 NVIDIA-Aktien gehandelt.

Am 21.06.2024 markierte das Papier bei 140,76 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 33,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 01.11.2023 Kursverluste bis auf 39,24 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 168,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,040 USD. Im Vorjahr hatte NVIDIA 0,020 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 402,50 USD.

Am 28.08.2024 lud NVIDIA zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2024 endete. Das EPS lag bei 0,68 USD. Im letzten Jahr hatte NVIDIA einen Gewinn von 0,25 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 30,04 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 122,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NVIDIA einen Umsatz von 13,51 Mrd. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte NVIDIA am 14.11.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je NVIDIA-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,83 USD fest.

