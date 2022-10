NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA verteuert sich am Vormittag

Die Aktionäre schickten das Papier von NVIDIA nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 3,2 Prozent auf 134,10 EUR. Bei 134,10 EUR erreichte die NVIDIA-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 134,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der NVIDIA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 237 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 307,55 EUR erreichte der Titel am 22.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 56,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.10.2022 bei 122,10 EUR. Mit einem Kursverlust von 9,83 Prozent würde die NVIDIA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 282,50 USD.

Die Bilanz zum am 31.07.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NVIDIA am 24.08.2022. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,51 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,04 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.507,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.704,00 USD ausgewiesen.

Die NVIDIA-Bilanz für Q3 2023 wird am 17.11.2022 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass NVIDIA im Jahr 2023 3,42 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

