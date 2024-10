NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Kurs der NVIDIA

Die Aktie von NVIDIA gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,2 Prozent auf 126,43 USD zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,2 Prozent auf 126,43 USD zu. Die NVIDIA-Aktie zog in der Spitze bis auf 127,80 USD an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 125,00 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 9.027.474 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Am 21.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 140,76 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NVIDIA-Aktie 11,33 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 01.11.2023 auf bis zu 39,24 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 68,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

NVIDIA-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,020 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,045 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 402,50 USD für die NVIDIA-Aktie aus.

NVIDIA gewährte am 28.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,68 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,25 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 30,04 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 122,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NVIDIA einen Umsatz von 13,51 Mrd. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte NVIDIA am 14.11.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,84 USD je NVIDIA-Aktie belaufen.

