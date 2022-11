NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger greifen bei NVIDIA am Dienstagmittag zu

Die NVIDIA-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 2,2 Prozent im Plus bei 145,08 EUR. Bei 145,76 EUR erreichte die NVIDIA-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 144,48 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 12.141 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Am 22.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 307,55 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 52,83 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 112,32 EUR am 13.10.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 282,50 USD für die NVIDIA-Aktie.

Am 24.08.2022 lud NVIDIA zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,51 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,04 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NVIDIA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.704,00 USD im Vergleich zu 6.507,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 16.11.2022 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 16.11.2023.

Experten gehen davon aus, dass NVIDIA im Jahr 2023 3,36 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

