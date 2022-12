NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Donnerstagmittag auf grünem Terrain

Um 12:22 Uhr stieg die NVIDIA-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 153,68 EUR. Bei 154,22 EUR erreichte die NVIDIA-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 153,40 EUR. Von der NVIDIA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.912 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (289,10 EUR) erklomm das Papier am 08.12.2021. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 46,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.10.2022 bei 112,32 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Verlust von 36,82 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 205,00 USD.

NVIDIA ließ sich am 16.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.10.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,58 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,17 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat NVIDIA mit einem Umsatz von insgesamt 5.931,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.103,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 16,50 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 16.02.2023 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,35 USD je Aktie in den NVIDIA-Büchern.

