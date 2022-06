NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Vormittag mit Kursabschlägen

Das Papier von NVIDIA gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 09.06.2022 09:22:00 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 172,78 EUR abwärts. Die NVIDIA-Aktie gab in der Spitze bis auf 172,78 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 173,02 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 646 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 22.11.2021 auf bis zu 307,55 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 43,82 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 141,40 EUR am 10.06.2021. Abschläge von 22,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 360,00 USD für die NVIDIA-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.04.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NVIDIA am 25.05.2022. Das EPS wurde auf 1,36 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,92 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 46,41 Prozent auf 8.288,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.661,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 18.08.2022 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 6,55 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

