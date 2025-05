NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA tendiert am Mittwochnachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von NVIDIA gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von NVIDIA konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,1 Prozent auf 132,66 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 132,66 USD zu. Im Tageshoch stieg die NVIDIA-Aktie bis auf 134,85 USD. Bei 133,25 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 14.324.213 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Bei 153,13 USD erreichte der Titel am 08.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 15,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,63 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 34,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,030 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,039 USD. Das durchschnittliche Kursziel der NVIDIA-Aktie wird bei 416,25 USD angegeben.

NVIDIA veröffentlichte am 26.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.01.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,90 USD gegenüber 0,50 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 39,33 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 77,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,10 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.05.2025 terminiert. Am 27.05.2026 wird NVIDIA schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2027 präsentieren.

In der NVIDIA-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,41 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

