NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Mittag mit Einbußen

Die NVIDIA-Aktie wies um 12:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 127,28 EUR abwärts. Bei 126,96 EUR markierte die NVIDIA-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 127,20 EUR. Von der NVIDIA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.305 Stück gehandelt.

Am 22.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 307,55 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 58,61 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 126,96 EUR. Dieser Wert wurde am 16.09.2022 erreicht. Mit Abgaben von 0,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 282,50 USD.

NVIDIA gewährte am 24.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,51 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,04 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 6.704,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.507,00 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.11.2022 erfolgen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,38 USD je NVIDIA-Aktie belaufen.

