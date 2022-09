NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA tendiert am Freitagnachmittag südwärts

Die NVIDIA-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 129,04 EUR. Die Abwärtsbewegung der NVIDIA-Aktie ging bis auf 126,66 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 127,20 EUR. Von der NVIDIA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14.620 Stück gehandelt.

Am 22.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 307,55 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 58,04 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 126,66 EUR. Dieser Wert wurde am 16.09.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Verlust von 1,88 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 282,50 USD aus.

Am 24.08.2022 hat NVIDIA die Kennzahlen zum am 31.07.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,51 USD. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 1,04 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6.704,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.507,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 17.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der NVIDIA-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,38 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

