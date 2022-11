NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Mittwochvormittag mit Verlusten

Die NVIDIA-Aktie musste um 09:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 159,86 EUR. Die Abwärtsbewegung der NVIDIA-Aktie ging bis auf 159,82 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 159,88 EUR. Bisher wurden via XETRA 731 NVIDIA-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 307,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2021 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 48,02 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 13.10.2022 Kursverluste bis auf 112,32 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 42,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 282,50 USD.

NVIDIA ließ sich am 24.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,51 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,04 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,03 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.704,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 6.507,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 16.11.2022 erwartet.

In der NVIDIA-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,34 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

