NVIDIA Aktie News: NVIDIA legt am Freitagmittag zu

Die NVIDIA-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 20.05.2022 12:22:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 166,56 EUR. Die NVIDIA-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 167,28 EUR aus. Bei 163,94 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 24.366 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Am 22.11.2021 markierte das Papier bei 307,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 45,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.05.2021 bei 114,49 EUR. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 45,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 360,00 USD an.

NVIDIA ließ sich am 17.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.01.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,32 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 0,78 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.643,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 52,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.003,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 25.05.2022 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von NVIDIA rechnen Experten am 24.05.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 6,67 USD je Aktie in den NVIDIA-Büchern.

