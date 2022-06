NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Mittag fester

Um 20.06.2022 12:22:00 Uhr stieg die NVIDIA-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 152,56 EUR. Die NVIDIA-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 152,92 EUR aus. Bei 151,84 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.847 NVIDIA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 307,55 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 50,40 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 17.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 146,84 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 360,00 USD je NVIDIA-Aktie aus.

Am 25.05.2022 äußerte sich NVIDIA zu den Kennzahlen des am 30.04.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,36 USD, nach 0,92 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NVIDIA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 46,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8.288,00 USD im Vergleich zu 5.661,00 USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 18.08.2022 dürfte NVIDIA Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den NVIDIA-Gewinn für das Jahr 2024 auf 6,55 USD je Aktie.

