NVIDIA Aktie News: NVIDIA macht am Mittwochmittag Boden gut

Um 20.07.2022 12:22:00 Uhr wies die NVIDIA-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 167,78 EUR nach oben. Bei 168,00 EUR markierte die NVIDIA-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 166,34 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 25.383 NVIDIA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (307,55 EUR) erklomm das Papier am 22.11.2021. 45,45 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 136,80 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NVIDIA-Aktie 22,65 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 360,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.04.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NVIDIA am 25.05.2022. Das EPS belief sich auf 1,36 USD gegenüber 0,92 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 46,41 Prozent auf 8.288,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.661,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 24.08.2022 dürfte die Q2 2023-Bilanz von NVIDIA veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,36 USD je NVIDIA-Aktie.

