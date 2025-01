NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Notierung im Fokus

Die Aktie von NVIDIA gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von NVIDIA legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,6 Prozent auf 139,93 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die NVIDIA-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 139,93 USD zu. Die NVIDIA-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 140,21 USD. Bei 139,18 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten NVIDIA-Aktien beläuft sich auf 8.664.136 Stück.

Am 08.01.2025 markierte das Papier bei 153,13 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 9,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 24.01.2024 auf bis zu 58,59 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 58,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten NVIDIA-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,020 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,079 USD aus. Analysten bewerten die NVIDIA-Aktie im Durchschnitt mit 416,25 USD.

Die Zahlen des am 31.10.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte NVIDIA am 20.11.2024. Es stand ein EPS von 0,79 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NVIDIA noch ein Gewinn pro Aktie von 0,37 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 93,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 35,08 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 18,12 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 12.02.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass NVIDIA im Jahr 2025 2,95 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Shortseller 2024: Diese Aktien standen im Fokus der Spekulanten

"Er arbeitet an den richtigen Dingen" - NVIDIA-Chef Jensen Huang über Elon Musk und Teslas KI-Bemühungen

Wall Street-Analysten erwarten bestes Gewinnwachstum seit drei Jahren - hier werden die größten Zuwächse gesehen