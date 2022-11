NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Montagmittag nahe Nulllinie

Bei der NVIDIA-Aktie ließ sich um 12:22 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 149,04 EUR. Die NVIDIA-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 149,70 EUR aus. Das bisherige Tagestief markierte NVIDIA-Aktie bei 148,42 EUR. Bei 148,72 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der NVIDIA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.313 Stück gehandelt.

Am 22.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 307,55 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NVIDIA-Aktie 51,54 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.10.2022 bei 112,32 EUR. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 32,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die NVIDIA-Aktie im Durchschnitt mit 205,00 USD.

NVIDIA gewährte am 16.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.10.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,58 USD gegenüber 1,17 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat NVIDIA 5.931,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 16,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 7.103,00 USD umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 16.02.2023 dürfte NVIDIA Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem NVIDIA-Gewinn in Höhe von 3,28 USD je Aktie aus.

