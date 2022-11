NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Montagvormittag stabil

Zum Vortag unverändert notierte die NVIDIA-Aktie um 09:22 Uhr im XETRA-Handel bei 148,94 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die NVIDIA-Aktie bei 149,08 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die NVIDIA-Aktie bisher bei 148,72 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 148,72 EUR. Von der NVIDIA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 401 Stück gehandelt.

Am 22.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 307,55 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 51,57 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 13.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 112,32 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NVIDIA-Aktie 32,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 205,00 USD an.

NVIDIA ließ sich am 16.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.10.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,58 USD. Im letzten Jahr hatte NVIDIA einen Gewinn von 1,17 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 16,50 Prozent auf 5.931,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.103,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 16.02.2023 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je NVIDIA-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,28 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Metas Horizon Worlds enttäuscht: Meta-Großaktionär fordert Senkung der Metaverse-Ausgaben

Nach Musks massivem Aktienverkauf: Das sind jetzt die größten Tesla-Aktionäre des NASDAQ-Wertes

Schlechte Aussichten für Tech-Aktien: Diese 10 US-Aktien der alten Garde empfiehlt Marktexperte Jim Cramer

Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp.

Bildquellen: michelmond / Shutterstock.com