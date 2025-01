NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA schiebt sich am Mittwochnachmittag vor

So entwickelt sich NVIDIA

Die Aktie von NVIDIA zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das NVIDIA-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 4,5 Prozent auf 147,17 USD.

Die NVIDIA-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,5 Prozent auf 147,17 USD. Die NVIDIA-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 147,38 USD aus. Bei 144,76 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden heute 13.531.248 NVIDIA-Aktien gehandelt.

Am 08.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 153,13 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,05 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,59 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 60,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem NVIDIA seine Aktionäre 2024 mit 0,020 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,079 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 416,25 USD.

Die Zahlen des am 31.10.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte NVIDIA am 20.11.2024. Das EPS wurde auf 0,79 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat NVIDIA im vergangenen Quartal 35,08 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 93,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NVIDIA 18,12 Mrd. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2025 erfolgen. NVIDIA dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.02.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,95 USD je NVIDIA-Aktie.

Redaktion finanzen.net

