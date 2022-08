NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Montagmittag im Minusbereich

Die NVIDIA-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 2,7 Prozent im Minus bei 173,20 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die NVIDIA-Aktie bis auf 172,96 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 174,26 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.345 NVIDIA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.11.2021 markierte das Papier bei 307,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 43,68 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.07.2022 bei 136,80 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Verlust von 26,61 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die NVIDIA-Aktie bei 360,00 USD.

NVIDIA ließ sich am 25.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. NVIDIA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,36 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,04 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 8.288,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 6.507,00 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte NVIDIA am 24.08.2022 präsentieren.

Experten taxieren den NVIDIA-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,27 USD je Aktie.

