NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA tendiert am Montagvormittag schwächer

Das Papier von NVIDIA befand sich um 09:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,5 Prozent auf 175,40 EUR ab. Bei 174,20 EUR markierte die NVIDIA-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 174,26 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.399 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 307,55 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 42,97 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 04.07.2022 auf bis zu 136,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 28,22 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der NVIDIA-Aktie wird bei 360,00 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.04.2022 abgelaufenen Quartal legte NVIDIA am 25.05.2022 vor. Das EPS wurde auf 1,36 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,04 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 8.288,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.507,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 24.08.2022 dürfte NVIDIA Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,27 USD je Aktie belaufen.

