NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA gewinnt am Nachmittag an Boden

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von NVIDIA. Zuletzt stieg die NVIDIA-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 117,11 USD.

Werte in diesem Artikel

Im NASDAQ-Handel gewannen die NVIDIA-Papiere um 15:52 Uhr 0,7 Prozent. Bei 117,61 USD erreichte die NVIDIA-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 116,40 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 4.880.583 NVIDIA-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.06.2024 markierte das Papier bei 140,76 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NVIDIA-Aktie 20,19 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.11.2023 bei 39,24 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NVIDIA-Aktie 66,50 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,020 USD an NVIDIA-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,038 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 402,50 USD für die NVIDIA-Aktie.

Die Zahlen des am 31.07.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte NVIDIA am 28.08.2024. Das EPS wurde auf 0,68 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 0,25 USD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NVIDIA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 122,40 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 30,04 Mrd. USD im Vergleich zu 13,51 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

NVIDIA wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 14.11.2024 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je NVIDIA-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,83 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Wall Street-Giganten trennen sich von NVIDIA-Aktien - Fidelity & Co. bearish für Chip-Konzern?

Intel-Aktie höher: Apollo bietet Intel angeblich Milliarden-Investment an

Morgan Stanley-Analyst über NVIDIA: Bedenken über Bruttomarge unbegründet