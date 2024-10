NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA verteuert sich am Donnerstagnachmittag

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von NVIDIA. Das Papier von NVIDIA konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 140,71 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die NVIDIA-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 140,71 USD zu. Der Kurs der NVIDIA-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 141,35 USD zu. Bei 140,82 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.894.574 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 144,41 USD erreichte der Titel am 23.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 2,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 39,24 USD erreichte der Anteilsschein am 01.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NVIDIA-Aktie 258,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,045 USD, nach 0,020 USD im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 404,38 USD aus.

Die Zahlen des am 31.07.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte NVIDIA am 28.08.2024. Es stand ein EPS von 0,68 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NVIDIA noch ein Gewinn pro Aktie von 0,25 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 122,40 Prozent auf 30,04 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,51 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.11.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,85 USD je Aktie belaufen.

