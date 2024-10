NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA gewinnt am Freitagnachmittag

Kurs der NVIDIA

Die Aktie von NVIDIA zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die NVIDIA-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 142,41 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das NVIDIA-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 142,41 USD. Der Kurs der NVIDIA-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 142,73 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 140,97 USD. Zuletzt wechselten 6.234.369 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 144,41 USD erreichte der Titel am 23.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 1,40 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 39,24 USD ab. Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 262,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,020 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,045 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die NVIDIA-Aktie bei 404,38 USD.

NVIDIA ließ sich am 28.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,25 USD erwirtschaftet worden. NVIDIA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 30,04 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 122,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13,51 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte NVIDIA am 20.11.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 12.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,85 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

