NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken NVIDIA am Mittag ins Minus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von NVIDIA gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NVIDIA-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 476,07 USD ab.

Der NVIDIA-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 12:03 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 476,07 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 72.968 NVIDIA-Aktien.

Am 21.11.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 505,48 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,18 Prozent hinzugewinnen. Am 29.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 138,84 USD ab. Abschläge von 70,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 577,14 USD für die NVIDIA-Aktie aus.

NVIDIA veröffentlichte am 21.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 4,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 205,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 18.120,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.931,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 21.02.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von NVIDIA rechnen Experten am 13.02.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,06 USD je NVIDIA-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

NVIDIA arbeitet mit am ersten europäischen Exaflops-Computer - JUPITER soll das leistungsstärkste KI-System der Welt werden

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 beendet die Freitagssitzung im Minus

Freitagshandel in New York: S&P 500 zum Ende des Freitagshandels im Aufwind