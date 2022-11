NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Montagvormittag mit Verlusten

Die Aktionäre schickten das Papier von NVIDIA nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 1,5 Prozent auf 154,58 EUR. Die NVIDIA-Aktie sank bis auf 154,58 EUR. Bei 155,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 154 NVIDIA-Aktien.

Am 01.12.2021 markierte das Papier bei 295,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 47,77 Prozent hinzugewinnen. Am 13.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 112,32 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 37,62 Prozent würde die NVIDIA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 205,00 USD je NVIDIA-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.10.2022 abgelaufenen Quartal legte NVIDIA am 16.11.2022 vor. Es stand ein EPS von 0,58 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NVIDIA noch ein Gewinn pro Aktie von 1,17 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat NVIDIA mit einem Umsatz von insgesamt 5.931,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.103,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 16,50 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.02.2023 erfolgen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem NVIDIA-Gewinn in Höhe von 3,28 USD je Aktie aus.

