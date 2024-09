NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA büßt am Nachmittag ein

Notierung im Blick

Die Aktie von NVIDIA gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die NVIDIA-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 120,89 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von NVIDIA nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,4 Prozent auf 120,89 USD. Die NVIDIA-Aktie gab in der Spitze bis auf 118,15 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 118,34 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 7.347.140 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Am 21.06.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 140,76 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.11.2023 bei 39,24 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NVIDIA-Aktie 67,54 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,038 USD, nach 0,020 USD im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 402,50 USD.

Am 28.08.2024 hat NVIDIA die Kennzahlen zum am 31.07.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,68 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NVIDIA 0,25 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 30,04 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,51 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 14.11.2024 terminiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem NVIDIA-Gewinn in Höhe von 2,83 USD je Aktie aus.

