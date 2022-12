NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Freitagvormittag mit KursVerlusten

Die NVIDIA-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 135,58 EUR abwärts. Die NVIDIA-Aktie gab in der Spitze bis auf 135,54 EUR nach. Bei 136,58 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 644 NVIDIA-Aktien.

Am 03.01.2022 erreichte der Anteilsschein mit 271,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 49,97 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 112,32 EUR fiel das Papier am 13.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NVIDIA-Aktie 20,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 205,00 USD an.

Am 16.11.2022 hat NVIDIA die Kennzahlen zum am 31.10.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,58 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 1,17 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 5.931,00 USD in den Büchern – ein Minus von 16,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NVIDIA 7.103,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 22.02.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von NVIDIA veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 15.02.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem NVIDIA-Gewinn in Höhe von 3,27 USD je Aktie aus.

