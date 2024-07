NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA haussiert am Nachmittag

NVIDIA im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von NVIDIA. Zuletzt sprang die NVIDIA-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 9,9 Prozent auf 113,96 USD zu.

Die NVIDIA-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 9,9 Prozent auf 113,96 USD. Kurzfristig markierte die NVIDIA-Aktie bei 114,10 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 113,00 USD. Bisher wurden heute 20.135.802 NVIDIA-Aktien gehandelt.

Am 21.06.2024 markierte das Papier bei 140,76 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,52 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 39,24 USD am 01.11.2023. Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 190,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,031 USD. Im Vorjahr hatte NVIDIA 0,020 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 767,50 USD je NVIDIA-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.04.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte NVIDIA am 22.05.2024. Das EPS wurde auf 0,60 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,08 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 26,04 Mrd. USD – ein Plus von 262,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NVIDIA 7,19 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 28.08.2024 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,71 USD je NVIDIA-Aktie belaufen.

