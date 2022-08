NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Vormittag auf grünem Terrain

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 156,56 EUR zu. In der Spitze legte die NVIDIA-Aktie bis auf 156,56 EUR zu. Mit einem Wert von 156,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten NVIDIA-Aktien beläuft sich auf 413 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 22.11.2021 auf bis zu 307,55 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NVIDIA-Aktie 49,09 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 136,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.07.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 14,44 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 282,50 USD an.

NVIDIA veröffentlichte am 24.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,51 USD gegenüber 1,04 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NVIDIA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.704,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 6.507,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 17.11.2022 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,52 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Cloud-Handheld von Logitech und Tencent kommt wohl noch 2022

NVIDIA-Aktie an der NASDAQ dennoch in Grün: Gewinn von NVIDIA bricht ein

NVIDIA-Aktie: NVIDIAs CEO Huang enttäuscht - Droht der Chip-Crash?

Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp.

Bildquellen: michelmond / Shutterstock.com