Neue Funktionen als Erstes nutzen
Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!
Heute im FokusShutdown-Ende naht: Dow letztlich in Grün -- DAX schließt fester -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Porsche, Apple, Berkshire, DroneShield im Fokus
Plug Power mit höherem Umsatz. Amazon-Manager wird neuer CFO bei Redcare Pharmacy. BigBear.ai verzeichnet bessere Zahle. Shutdown-Ende wahrscheinlicher: US-Senat beschließt Haushalt. Höhere Preise treiben Gewinn von K+S an. Ströer bestätigt Ausblick nach leichtem Wachstum. Fraport überzeugt mit starkem Quartalsergebnis. Munich Re steigert Geiwinnziel. Beyond Meat weitet Verlust aus.
Umfrage
Glauben Sie an eine Jahresendrally beim DAX?