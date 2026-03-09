Wie du DAX Gewinne in den ersten 30 Minuten des Handelstages erzielst

Heute im Fokus

Nahostkonflikt treibt Ölaktien wie Shell, BP, TotalEnergies und Exxon an. HUGO BOSS will Dividende kürzen. Roche-Brustkrebstherapie erreicht Primärziel nicht. Aktien von Rio Tinto, Anglo American, ArcelorMittal, voestalpine & Co.: JPMorgan schlägt Alarm. Berkshire Hathaway nimmt Aktienrückkäufe wieder auf - Neuer Chef deckt sich mit Aktien ein. Novo Nordisk: Streit mit Hims & Hers wohl beendet.