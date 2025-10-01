NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors gibt am Nachmittag nach

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von NXP Semiconductors. Die NXP Semiconductors-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,0 Prozent auf 225,44 USD ab.

Die NXP Semiconductors-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 225,44 USD abwärts. Die NXP Semiconductors-Aktie sank bis auf 225,11 USD. Bei 225,85 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 27.970 NXP Semiconductors-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.10.2024 bei 256,52 USD. 13,79 Prozent Plus fehlen der NXP Semiconductors-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 148,09 USD. Der aktuelle Kurs der NXP Semiconductors-Aktie ist somit 34,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

NXP Semiconductors-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,06 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,23 USD belaufen.

Am 21.07.2025 hat NXP Semiconductors die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,76 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 2,93 Mrd. USD, gegenüber 3,13 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,43 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 27.10.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von NXP Semiconductors rechnen Experten am 02.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 11,78 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NXP Semiconductors-Aktie

Infineon-Aktie unter Druck - Goldman Sachs sieht aber dennoch Potenzial

NXP Semiconductors-Bilanz: Aktie knickt ein und zieht Infineon und ASML mit - Jahresvergleichszahlen im Fokus

Wolfspeed-Aktie schießt weiter hoch: Neuer CFO soll Sanierung vorantreiben