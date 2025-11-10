DAX23.976 +1,7%Est505.669 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,14 +2,3%Nas23.321 +1,4%Bitcoin91.046 +0,4%Euro1,1543 -0,1%Öl63,47 -0,4%Gold4.095 +2,4%
NXP Semiconductors im Fokus

NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors verbilligt sich am Nachmittag

10.11.25 16:08 Uhr

10.11.25 16:08 Uhr
NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors verbilligt sich am Nachmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von NXP Semiconductors. Die NXP Semiconductors-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 203,60 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die NXP Semiconductors-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 203,60 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die NXP Semiconductors-Aktie bisher bei 203,53 USD. Mit einem Wert von 207,94 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der NXP Semiconductors-Aktie belief sich zuletzt auf 56.521 Aktien.

Am 21.02.2025 markierte das Papier bei 255,40 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NXP Semiconductors-Aktie mit einem Kursplus von 25,44 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 148,09 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NXP Semiconductors-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,16 USD, nach 4,06 USD im Jahr 2024.

Am 27.10.2025 legte NXP Semiconductors die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,50 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,82 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 3,17 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,25 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

NXP Semiconductors dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 09.02.2026 präsentieren.

Experten taxieren den NXP Semiconductors-Gewinn für das Jahr 2025 auf 11,76 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

