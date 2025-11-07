NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors tendiert am Freitagnachmittag tiefer

Kurs der NXP Semiconductors

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von NXP Semiconductors. Der NXP Semiconductors-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,5 Prozent auf 203,32 USD.

Die NXP Semiconductors-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 203,32 USD. Bei 202,00 USD markierte die NXP Semiconductors-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 204,42 USD. Von der NXP Semiconductors-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 65.328 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 255,40 USD. Dieser Kurs wurde am 21.02.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 148,09 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NXP Semiconductors-Aktie 27,16 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,06 USD an NXP Semiconductors-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,16 USD.

Am 27.10.2025 hat NXP Semiconductors in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,50 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,82 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,17 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 2,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,25 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.02.2026 erfolgen.

In der NXP Semiconductors-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 11,76 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

