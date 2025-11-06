NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von NXP Semiconductors

Aktie im Fokus

Die Aktie von NXP Semiconductors gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 208,40 USD.

Die NXP Semiconductors-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 208,40 USD abwärts. Der Kurs der NXP Semiconductors-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 208,28 USD nach. Bei 209,13 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten NXP Semiconductors-Aktien beläuft sich auf 40.419 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (255,40 USD) erklomm das Papier am 21.02.2025. Mit einem Zuwachs von 22,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 148,09 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NXP Semiconductors-Aktie derzeit noch 28,94 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 4,06 USD an NXP Semiconductors-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,16 USD aus.

NXP Semiconductors ließ sich am 27.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,50 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,82 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,37 Prozent auf 3,17 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,25 Mrd. USD gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte NXP Semiconductors am 09.02.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass NXP Semiconductors ein EPS in Höhe von 11,76 USD in den Büchern stehen haben wird.

