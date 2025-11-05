NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors am Mittwochnachmittag gesucht

NXP Semiconductors im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von NXP Semiconductors. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 205,55 USD zu.

Die NXP Semiconductors-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:50 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 205,55 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die NXP Semiconductors-Aktie bei 207,45 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 205,17 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 39.494 NXP Semiconductors-Aktien.

Am 21.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 255,40 USD. 24,25 Prozent Plus fehlen der NXP Semiconductors-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 148,09 USD ab. Der derzeitige Kurs der NXP Semiconductors-Aktie liegt somit 38,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

NXP Semiconductors-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,06 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,16 USD belaufen.

Am 27.10.2025 hat NXP Semiconductors die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,50 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NXP Semiconductors ein EPS von 2,82 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,17 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 2,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,25 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 09.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem NXP Semiconductors-Gewinn in Höhe von 11,76 USD je Aktie aus.

