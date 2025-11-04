NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors am Nachmittag mit Kurseinbußen
Die Aktie von NXP Semiconductors gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die NXP Semiconductors-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 205,51 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von NXP Semiconductors gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 2,3 Prozent auf 205,51 USD abwärts. Bei 205,51 USD markierte die NXP Semiconductors-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 208,47 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 36.083 NXP Semiconductors-Aktien.
Am 21.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 255,40 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 148,09 USD. Der derzeitige Kurs der NXP Semiconductors-Aktie liegt somit 38,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2024 4,06 USD an NXP Semiconductors-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,16 USD aus.
NXP Semiconductors ließ sich am 27.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,50 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 3,17 Mrd. USD gegenüber 3,13 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 09.02.2026 terminiert.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,76 USD je NXP Semiconductors-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur NXP Semiconductors-Aktie
KI-Deals von NVIDIA & Co treiben Tech-Aktien an - NXP Semiconductors, Micron Technology, Lam Research im Fokus
Infineon-Aktie unter Druck - Goldman Sachs sieht aber dennoch Potenzial
NXP Semiconductors-Bilanz: Aktie knickt ein und zieht Infineon und ASML mit - Jahresvergleichszahlen im Fokus
Ausgewählte Hebelprodukte auf NXP Semiconductors
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NXP Semiconductors
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com
Nachrichten zu NXP Semiconductors N.V.
Analysen zu NXP Semiconductors N.V.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.12.2021
|NXP Semiconductors Sell
|UBS AG
|02.11.2018
|NXP Semiconductors Outperform
|Cowen and Company, LLC
|01.11.2018
|NXP Semiconductors Sell
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|13.09.2018
|NXP Semiconductors Outperform
|Cowen and Company, LLC
|07.09.2018
|NXP Semiconductors Outperform
|Cowen and Company, LLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.11.2018
|NXP Semiconductors Outperform
|Cowen and Company, LLC
|13.09.2018
|NXP Semiconductors Outperform
|Cowen and Company, LLC
|07.09.2018
|NXP Semiconductors Outperform
|Cowen and Company, LLC
|27.07.2018
|NXP Semiconductors Buy
|Deutsche Bank AG
|03.05.2018
|NXP Semiconductors Buy
|Drexel Hamilton
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.03.2018
|NXP Semiconductors Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.2017
|NXP Semiconductors Neutral
|Instinet
|03.11.2016
|NXP Semiconductors Neutral
|Mizuho
|01.11.2016
|NXP Semiconductors Sector Weight
|Pacific Crest Securities Inc.
|28.10.2016
|NXP Semiconductors Hold
|SunTrust
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.12.2021
|NXP Semiconductors Sell
|UBS AG
|01.11.2018
|NXP Semiconductors Sell
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NXP Semiconductors N.V. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen