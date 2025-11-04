NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors am Nachmittag mit Kurseinbußen

So entwickelt sich NXP Semiconductors

Die Aktie von NXP Semiconductors gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die NXP Semiconductors-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 205,51 USD ab.

Das Papier von NXP Semiconductors gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 2,3 Prozent auf 205,51 USD abwärts. Bei 205,51 USD markierte die NXP Semiconductors-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 208,47 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 36.083 NXP Semiconductors-Aktien.

Am 21.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 255,40 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 148,09 USD. Der derzeitige Kurs der NXP Semiconductors-Aktie liegt somit 38,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 4,06 USD an NXP Semiconductors-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,16 USD aus.

NXP Semiconductors ließ sich am 27.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,50 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 3,17 Mrd. USD gegenüber 3,13 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 09.02.2026 terminiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,76 USD je NXP Semiconductors-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NXP Semiconductors-Aktie

KI-Deals von NVIDIA & Co treiben Tech-Aktien an - NXP Semiconductors, Micron Technology, Lam Research im Fokus

Infineon-Aktie unter Druck - Goldman Sachs sieht aber dennoch Potenzial

NXP Semiconductors-Bilanz: Aktie knickt ein und zieht Infineon und ASML mit - Jahresvergleichszahlen im Fokus